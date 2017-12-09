Хохлов прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарии после победы над "Анжи" в матче 20-го тура чемпионата России.

"Быстрые голы во многом определяют исход матча. Мы рады, что нам удалось быстро забить, и игра по-другому пошла. Два последних матча удались, но всё равно ещё близко находимся к той зоне, в которой не хотим оказываться. Отдохнём и будем готовиться к весне" - сказал Хохлов.

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