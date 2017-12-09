Хохлов прокомментировал победу над "Анжи"

Теги дмитрий хохловдинамо москваанжи

Хохлов прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарии после победы над "Анжи" в матче 20-го тура чемпионата России.

"Быстрые голы во многом определяют исход матча. Мы рады, что нам удалось быстро забить, и игра по-другому пошла. Два последних матча удались, но всё равно ещё близко находимся к той зоне, в которой не хотим оказываться. Отдохнём и будем готовиться к весне" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Анжи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Рубин 20 23
11 Динамо Москва 20 22
12 Ростов 19 22
13 Амкар 19 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов