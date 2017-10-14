Хохлов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск"

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Хохлов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после победы над "СКА-Хабаровск" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Создавали моменты, не всё довели до своего логического завершения. Мы акцентировали внимание на защите. Забили два мяча, уже хорошо. Сегодня в "Динамо" все лучшие - и основные игроки, и запасные, и травмированные" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" – "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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