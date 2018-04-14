Хохлов прокомментировал разгромное поражение от "Локомотива"

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Хохлов прокомментировал разгромное поражение от "Локомотива"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался после матча 26-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"У нас ничего не ломалось, продолжали играть в свою игру. Нас переиграли на стандартах. Хотя предупреждали и разбирали, как "Локомотив" играет именно на стандартах, но всё равно не удержали. Настрой у нас был хороший, были моменты, не смогли реализовать. Да, тяжёлый календарь, ну что делать, игры идут одна за другой" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

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