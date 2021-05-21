Хохлов прокомментировал слухи о назначении в "Ротор"

Теги ротор волгограддмитрий хохлов

Хохлов прокомментировал слухи о назначении в "Ротор" Фото: сайт "Динамо"

Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не оставил без внимания информацию о возможном назначении в "Ротор".

"Я никак не комментирую этот вопрос. По работе тренером переговоры веду", - приводит слова Хохлова "Матч ТВ".

Напомним, что Хохлов находится без работы с октября 2019 года.

В следующем сезоне "Ротор" будет выступать в ФНЛ.

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