Хохлов прокомментировал слухи о назначении в "Ротор"
Фото: сайт "Динамо"
Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не оставил без внимания информацию о возможном назначении в "Ротор".
"Я никак не комментирую этот вопрос. По работе тренером переговоры веду", - приводит слова Хохлова "Матч ТВ".
Напомним, что Хохлов находится без работы с октября 2019 года.
В следующем сезоне "Ротор" будет выступать в ФНЛ.
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