Хохлов прокомментировал уход из "Динамо"

Теги динамо москвадмитрий хохлов

Хохлов прокомментировал уход из "Динамо"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о своём решении уйти в отставку.

"У меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Тем не менее, команда хорошая. Надеюсь, те люди, которые придут в "Динамо", помогут клубу справиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень", - сказал Хохлов.

После 12 сыгранных матчей "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков.

Хохлов возглавлял команду с октября 2017 года. Его может сменить экс-наставник "Спартака" Олег Кононов.

Не пропустите: Основной хавбек "Динамо" сломал ногу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"

Голы Икарди и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Анжер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 11 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов