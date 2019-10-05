Хохлов прокомментировал уход из "Динамо"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о своём решении уйти в отставку.

"У меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Тем не менее, команда хорошая. Надеюсь, те люди, которые придут в "Динамо", помогут клубу справиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень", - сказал Хохлов.

После 12 сыгранных матчей "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков.

Хохлов возглавлял команду с октября 2017 года. Его может сменить экс-наставник "Спартака" Олег Кононов.

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