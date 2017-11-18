Хохлов: "Провалили первый тайм в матче с "Ахматом"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарии после матча 17-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Два разных тайма в исполнении нашей команды. Первый тайм провалили, во втором вернулись в игру, один гол смогли забить, но были ещё моменты, которые не использовали. Матч первого круга смотрел со стороны, но рисунок игры "Ахмата" остался примерно тем же. К чему готовились, то и увидели" - сказал Хохлов.



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