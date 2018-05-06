Хохлов: " Рад, что "Динамо" сохранило прописку в РФПЛ"

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Хохлов: " Рад, что "Динамо" сохранило прописку в РФПЛ"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после победы своей команды над "Тосно" в матче 29-го тура чемпионата России.

"Ребята - молодцы, выполнили задачу на игру. Рад, что сохранили прописку в Премьер-лиге. Форма у команды вполне великолепная для конца сезона, об усталости говорить не приходится. Вторым номером не планировали играть. Использовали свои моменты и добились нужного результата" - сказал Хохлов.

Не пропустите видеообзор матча "Тосно" – "Динамо". | http://soccernews.ru

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