Хохлов: " Рад, что "Динамо" сохранило прописку в РФПЛ"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился эмоциями после победы своей команды над "Тосно" в матче 29-го тура чемпионата России.

"Ребята - молодцы, выполнили задачу на игру. Рад, что сохранили прописку в Премьер-лиге. Форма у команды вполне великолепная для конца сезона, об усталости говорить не приходится. Вторым номером не планировали играть. Использовали свои моменты и добились нужного результата" - сказал Хохлов.

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