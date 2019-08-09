Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"

Теги динамо москвадмитрий хохловроман нойштедтер

Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, что думает о трансфере Романа Нойштедтера. Об этом информирует официальный сайт команды.

Напомним, сегодня, 9 августа, 31-летний футболист подписал однолетний контракт с московским клубом.

"Нам нужен был футболист в зону опорного полузащитника, и мы рады, что им стал Роман Нойштедтер. Немаловажно, что помимо опыта игры в сильных европейских клубах и на самом высоком уровне Роман - россиянин и не будет считаться иностранцем. О лимите мы не забываем.

Последние сезоны Нойштедтер провел в обороне, но мы отталкиваемся от его возможностей в роли опорного полузащитника, игрока центра поля и рассчитываем на него в первую очередь именно в этом качестве", - сказал Хохлов.

Ранее Нойштедтер также прокомментировал свой переход в московский клуб.

После 4-х туров "Динамо" с 5 баллами располагается на 10 месте в турнирной таблице РПЛ.

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