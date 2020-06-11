Хохлов рассказал, что Карреру настойчиво предлагали на его место в "Динамо"

Экс-тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, как его место в стане бело-голубых чуть не занял экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера, который возглавляет сейчас АЕК.



"В "Динамо" была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещё не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в "Динамо" на моё место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.

Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам", - цитирует Хохлова "Чемпионат".

Напомним, "Динамо" в первом матче после возобновления сезона РПЛ сыграет в рамках 23-го тура с "Краснодаром". Встреча состоится 21 июня.

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