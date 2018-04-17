Хохлов считает, что "Спартак" не догонит "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ

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Хохлов считает, что "Спартак" не догонит "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛГлавный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что новым чемпионом России станет "Локомотив".

По итогам 25-ти туров команда Юрия Семина опережает идущий на втором месте "Спартак" на пять очков.

"Я думаю, что "железнодорожники" уже не упустят первое место. А почему это должно удивлять? Юрий Павлович - очень хороший специалист. Тем более что он вернулся в свой родной дом и выстроил команду. У нас же любят ярлыки вешать всем не угодишь. Юрий Павлович не будет оправдываться или что-то кому-то объяснять. Он уже всем всё доказал", - сказал он.

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Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 ЦСКА Москва 25 45
5 Зенит Санкт-Петербург 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Ахмат 25 30
11 Динамо Москва 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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