Хохлов считает, что "Спартак" не догонит "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что новым чемпионом России станет "Локомотив".

По итогам 25-ти туров команда Юрия Семина опережает идущий на втором месте "Спартак" на пять очков.

"Я думаю, что "железнодорожники" уже не упустят первое место. А почему это должно удивлять? Юрий Павлович - очень хороший специалист. Тем более что он вернулся в свой родной дом и выстроил команду. У нас же любят ярлыки вешать всем не угодишь. Юрий Павлович не будет оправдываться или что-то кому-то объяснять. Он уже всем всё доказал", - сказал он.

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