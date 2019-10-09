Хохлов сказал, что Черчесов не даст сборной России расслабиться
Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем отбора сборной России с Шотландией сказал, что команда должна быть сосредоточена пока не выйдет в основной турнир. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
"Станислав Саламович не позволит футболистам расслабиться. Игроки все должны прекрасно понимать: пока задача не будет выполнена, никакого расслабления.
Может ли клубная борьба в РПЛ помешать нашей команде в матче с Шотландией? Сборная - это совсем другое относительно клуба", - сказал Хохлов.
Завтра, 10 октября, состоится матч Россия - Шотландия на стадионе "Лужники". Начало - в 21:45 (мск).
Отметим, 5 октября Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо".
А еще: На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании| http://soccernews.ru
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