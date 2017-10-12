Хохлов: "Сказал игрокам "Динамо", что мы можем исправить ситуацию"



Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что его команда может сохранить место в Премьер-лиге.

"Это вызов. Мы его приняли. Будем двигаться вперед. Парням сказал, что только все вместе можем исправить ситуацию. Не по отдельности, а именно все вместе, к чему и будем стремиться. Сейчас знакомимся с командой, с возможностями игроков. Какие-то вещи будут меняться, будут вводиться новые требования. Все будет постепенно, никаких резких движений не будет", – сказал Хохлов.

Напомним, что после 12 туров "Динамо" с 10 очками занимает лишь 15 место в чемпионате России.

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