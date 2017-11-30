Хохлов: "Смолову нужно пробовать себя в Европе"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хохлов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Краснодара" Федора Смолова в мадридский "Реал".

"Шорт-лист не состоит из двух фамилий. Там может быть и 50 человек на одну позицию, так что, возможно, и Федор Смолов в таком листе у "Реала" действительно появился. Если испанцы пишут, что там всего четыре претендента, я бы не торопился с выводами. У такого клуба, как "Реал Мадрид", на одну позицию явно не может быть только четыре человека.

Смолов давно хочет уехать в Европу, и ему нужно это пробовать. Где начинать, лучше всего решать ему: будет это сразу гранд или команда пониже уровнем", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, о возможном переходе Смолова в "Реал" также высказался Дмитрий Кузнецов. | soccernews.ru