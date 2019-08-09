Хохлов: "То, что было вчера, это история. Каждый матч - это новая битва"

Теги динамо москвазенит санкт-петербургдмитрий хохлов

Хохлов: "То, что было вчера, это история. Каждый матч - это новая битва"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом". 

Встреча пройдет 10 августа на стадионе "ВТБ Арена".

"Здесь каждый раз нужно всё заново доказывать. То, что было вчера, это история. Каждый матч - это новая битва, новое сражение. Естественно, хочется показать хороший футбол и добиться положительного результата. Будем к этому стремиться. 

Зимой "Зенит" очень мощно усилился. Три игрока, которые пополнили команду, если не переломили ход борьбы за чемпионство, то очень усилили команду. И сейчас были точечные качественные приобретения, поэтому состав у "Зенита" очень хороший", - сказал Хохлов.

Напомним, сегодня "Динамо" объявил о приобретении игрока "Боруссии" Филиппа и экс-футболиста "Фенербахче"Нойштедтера.

Не пропустите: Игнатьев хочет покинуть "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Обратная сторона трансфера Жоау Фелиша. Вспоминаем 5 футболистов, которые не заиграли в топ-чемпионатах, приехав из португальской лиги

Обратная сторона трансфера Жоау Фелиша. Вспоминаем 5 футболистов, которые не заиграли в топ-чемпионатах, приехав из португальской лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 10
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
3 Ростов Ростов 4 8
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
5 Рубин Рубин 4 7
6 Краснодар Краснодар 4 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
11 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
14 Тамбов Тамбов 4 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
16 Оренбург Оренбург 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов