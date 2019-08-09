Хохлов: "То, что было вчера, это история. Каждый матч - это новая битва"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом".



Встреча пройдет 10 августа на стадионе "ВТБ Арена".

"Здесь каждый раз нужно всё заново доказывать. То, что было вчера, это история. Каждый матч - это новая битва, новое сражение. Естественно, хочется показать хороший футбол и добиться положительного результата. Будем к этому стремиться.

Зимой "Зенит" очень мощно усилился. Три игрока, которые пополнили команду, если не переломили ход борьбы за чемпионство, то очень усилили команду. И сейчас были точечные качественные приобретения, поэтому состав у "Зенита" очень хороший", - сказал Хохлов.

Напомним, сегодня "Динамо" объявил о приобретении игрока "Боруссии" Филиппа и экс-футболиста "Фенербахче"Нойштедтера.

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