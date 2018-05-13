Хохлов: "Вернули "Спартаку" должок"

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Хохлов: "Вернули "Спартаку" должок"Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал победу своей команды в столичном дерби над "Спартаком".

"Комментарий - один: мы выиграли у "Спартака" и обеспечили себе прописку в РФПЛ. Вернули должок. Каждую игру на нас что-то давило. По весне не обезопасили себя от вылета, чтобы чувствовать себя спокойно. Поэтому на каждую игру приходилось настраиваться и доставать дополнительные резервы. Благодарен игрокам за то, что находили в себе силы, даже когда было тяжело", - цитирует наставника "бело-голубых" sport24.ru.

Напомним, свой комментарий матчу дал Каррера. | soccernews.ru

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