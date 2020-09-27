Хохлов высказался о результатах форварда ЦСКА Чалова

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Хохлов высказался о результатах форварда ЦСКА Чалова

Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матче 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом" высказался о нападающем "армейцев" Федоре Чалове.

"Почему Чалов перестал забивать? Не вижу в этом проблемы. Во всем мире есть, может быть, всего пять человек, которые стабильно забивают. У остальных случаются как голевые серии, так и спады. Порой форварды могут отличаться постоянно, но затем наступает период "засухи", - цитирует Хохлова RT.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится сегодня, 27 сентября. Начало - в 19.00 (мск).

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