Хохлов высказался о возможном переходе Манджукича в "Локомотив"

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Хохлов высказался о возможном переходе Манджукича в "Локомотив"

Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал возможный переход нападающего Марио Манджукича в московский клуб.

"Переход Манджукича в "Локомотив"? Другое дело, захочет ли Манджукич здесь играть, если он все же приедет в Москву. Это самое важное.  Да, есть примеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио, у которых не получилось в России. Сразу проводятся параллели. Но с молодыми разве такого не происходит? Тоже приезжают и валяют дурака. Так что в паспорт Манджукича я бы не заглядывал. Лучше выяснить, насколько сам футболист мотивирован выступать в России", - сказал Хохлов в интервью RT.

Манджукич является свободным агентом, поэтому "Локомотив" сможет подписать его бесплатно. 

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