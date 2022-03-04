Хохлов заявил о готовности вернуться к работе в РПЛ

Фото инстаграм "Ротора" / Автор неизвестен

Известный российский тренер Дмитрий Хохлов ответил на вопросы о возможности возглавить новую команду.

В ноябре прошлого года 46-летнего специалиста уволили из "Ротора". До этого он работал в "Динамо" и "Кубани".

- Вы готовы вернуться в РПЛ?

- Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у неё план на ближайшее будущее.

- То есть в любую команду Премьер-лиги не пойдёте?

- Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду.

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