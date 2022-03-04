Хохлов заявил о готовности вернуться к работе в РПЛ
Фото инстаграм "Ротора" / Автор неизвестен
Известный российский тренер Дмитрий Хохлов ответил на вопросы о возможности возглавить новую команду.
В ноябре прошлого года 46-летнего специалиста уволили из "Ротора". До этого он работал в "Динамо" и "Кубани".
- Вы готовы вернуться в РПЛ?
- Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у неё план на ближайшее будущее.
- То есть в любую команду Премьер-лиги не пойдёте?
- Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду.
Не пропустите: 22-й тур РПЛ вернули на прежние даты. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России
-
"Реал" теряет Крооса перед ответным матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
СМИ узнали причину ухода Ракицкого из "Зенита"
-
Тренер "Байера" оценил готовность Азмуна к возвращению на поле
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Вулверхэмптона"
-
Хохлов заявил о готовности вернуться к работе в РПЛ
-
Абрамович не продаст "Челси" за 4 миллиарда фунтов
-
1
Президент УЕФА: "Я поселил у себя дома футболиста, покинувшего Украину"
-
"Зенит" провёл юбилейный матч и забил юбилейный гол на "Газпром Арене"
-
1
Хедира сравнил Роналду в "Реале" и "Ювентусе"
-
Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России
-
"Манчестер Юнайтед" контактировал с тен Хагом
-
Паршивлюк вспомнил, как Шварц кричал на него в душевой
-
Райола хочет вместе с Холандом привести в "Барселону" ещё одного своего клиента
-
В ПСЖ нет согласия по поводу приглашения Зидана
-
Зарема рассказала, почему они с Федуном не уехали из России
-
Аньелли объяснил необходимость создания Суперлиги Европы
-
Грановская может остаться в "Челси", но при одном условии
-
Слуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе легионеров из "Рубина"
-
22-й тур РПЛ вернули на прежние даты