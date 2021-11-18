Хохлова уволили из "Ротора"
Фото: инстаграм "Ротора"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов ушел из клуба.
"Сегодня спортивный клуб "Ротор" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!", – сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.
Также отмечается, что временным тренером "Ротора" на будущие несколько матчей назначен наставник "Ротора-2" Алексей Жданов.
Напомним, что Хохлов стал главным тренером "Ротора" в мае этого года.
Сейчас волгоградский клуб располагается на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.
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