Хохлова уволили из "Ротора"

Фото: инстаграм "Ротора"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов ушел из клуба.

"Сегодня спортивный клуб "Ротор" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!", – сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.

Также отмечается, что временным тренером "Ротора" на будущие несколько матчей назначен наставник "Ротора-2" Алексей Жданов.

Напомним, что Хохлов стал главным тренером "Ротора" в мае этого года.

Сейчас волгоградский клуб располагается на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.

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