Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы

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Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы

Нападающий "Сибири" Алексей Яковлев забросил шайбу в матче Континентальной хоккейной лиги с "Куньлунем" (5:4 Б) и отпраздновал взятие ворот, использовав жест нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

"Артем Дзюба, переодевайся, мы тебя узнали", — опубликовала жест форвада пресс-служба "Сибири" в Twitter.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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