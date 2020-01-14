Хоккеист Яковлев отпраздновал заброшенную шайбу жестом Дзюбы
Нападающий "Сибири" Алексей Яковлев забросил шайбу в матче Континентальной хоккейной лиги с "Куньлунем" (5:4 Б) и отпраздновал взятие ворот, использовав жест нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
"Артем Дзюба, переодевайся, мы тебя узнали", — опубликовала жест форвада пресс-служба "Сибири" в Twitter.
Артем Дзюба, переодевайся, мы тебя узнали pic.twitter.com/aXtckLTAcZ— Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 14, 2020
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15