"Хоккейная" победа "Торпедо", потери "Оренбурга" и "Спартака-2": все результаты 18-го тура ФНЛ
Состоялись матчи 18-го тура Футбольной национальной лиги.
Лидер турнира "Оренбург" на выезде сыграл вничью с "Олимпом-Долгопрудным", "Торпедо" в гостях победило "Велес "со счетом 5:3, а "Спартак-2" дома разошелся миром с "Факелом".
"Томь" – "СКА-Хабаровск" - 1:0 (0:0)
Гол: Ставпец, 80 - 1:0
"Енисей" – "Краснодар-2" - 2:0 (1:0)
Голы: Иванов, 41 - 1:0, Окладников, 78 - 2:0
"Олимп-Долгопрудный" – "Оренбург - 0:0
"Велес" – "Торпедо" - 3:5 (2:1)
Голы: Султонов, 14 - 0:1, Галоян, 23 - 1:1, Галоян, 44 - 2:1, Евдокимов, 51 - 2:2, Ежков, 65 - 3:2, Лебеденко, 67 - 3:3, Темников, 70 - 3:4, Темников, 75 - 3:5
"Спартак-2" – "Ротор" - 1:1 (0:0)
Голы: Бериашвили, 53 - 0:1, Маркитесов, 57 - 1:1
"Волгарь" – "Факел" - 0:2 (0:0)
Голы: Шаваев, 75 - 0:1, Разборов, 76 - 0:2
"Металлург" Липецк – "Балтика" - 0:4 (0:1)
Голы: Гелоян, 36 - 0:1, Кленкин, 70 - 0:2, Войдель, 75 (автогол) - 0:3, Альшин, 89 - 0:4
"Текстильщик" – "Акрон" - 2:2 (1:1)
Голы: Ефремов, 6 - 0:1, Горюшкин, 12 - 1:1, Азаров, 71 - 1:2, Аванесян, 90 - 2:2
"Алания" – "Нефтехимик" - 2:3 (0:2)
Голы: Емельянов, 16 - 0:1, Юшин, 45 - 0:2, Емельянов, 63 - 0:3, Гиоргобиани, 74 - 1:3, Машуков, 77 - 2:3
"Кубань" – КАМАЗ - 1:0 (1:0)
Гол: Гурфов, 40 - 1:0
Положение команд: "Оренбург" - 38, "Торпедо" - 35, "Нефтехимик", "Факел" - 33, "Алания" - 32, "СКА-Хабаровск" - 31, "Велес" - 27, "Акрон", "Спартак-2" - 26, "Балтика", КАМАЗ - 24, "Томь", "Енисей", "Ротор", "Олимп-Долгопрудный" - 22, "Краснодар-2" - 20, "Металлург", "Текстильщик" - 15, "Кубань" - 14, "Волгарь" - 12.
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