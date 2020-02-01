ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Монпелье".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков.
ПСЖ - "Монпелье" 5:0
Голы: Сарабия, 8 - 1:0, Ди Мария, 41 - 2:0, Конгре (аг), 44 - 3:0, Мбаппе, 57 - 4:0, Курзава, 65 - 5:0
ПСЖ: Навас, Курзава, Куасси, Менье, Кимпембе, Ди Мария, Сарабия (Кавани, 69), Верратти (Паредес, 74), Гуйе, Неймар, Мбаппе (Икарди, 68).
"Монпелье": Берто, Ойонго, Конгре, Илтон, Суке, Саванье, Ле Таллек, Ферри (Самбия, 76), Молле (Шотар, 64), Лаборд (Карвалью, 19), Делор.
Предупреждения: Кимпембе (33), Неймар (38), Молле (39), Шотар (81), Паредес (84), Суке (86).
Удаления: Берто (17), Шотар (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|55
|2
|Марсель
|21
|42
|3
|Ренн
|22
|40
|4
|Монпелье
|22
|33
|5
|Лион
|21
|32
|6
|Нант
|22
|32
|7
|Лилль
|21
|31
|8
|Страсбур
|21
|30
|9
|Анжер
|21
|30
|10
|Бордо
|21
|29
|11
|Реймс
|21
|29
|12
|Ницца
|21
|29
|13
|Монако
|21
|29
|14
|Брест
|21
|28
|15
|Сент-Этьен
|21
|28
|16
|Метц
|21
|23
|17
|Дижон
|21
|21
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Ним
|21
|15
|20
|Тулуза
|21
|12