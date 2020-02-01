ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1

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ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 ПСЖ разгромил "Монпелье".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков.

ПСЖ - "Монпелье" 5:0

Голы: Сарабия, 8 - 1:0, Ди Мария, 41 - 2:0, Конгре (аг), 44 - 3:0, Мбаппе, 57 - 4:0, Курзава, 65 - 5:0

ПСЖ: Навас, Курзава, Куасси, Менье, Кимпембе, Ди Мария, Сарабия (Кавани, 69), Верратти (Паредес, 74), Гуйе, Неймар, Мбаппе (Икарди, 68).

"Монпелье": Берто, Ойонго, Конгре, Илтон, Суке, Саванье, Ле Таллек, Ферри (Самбия, 76), Молле (Шотар, 64), Лаборд (Карвалью, 19), Делор.

Предупреждения: Кимпембе (33), Неймар (38), Молле (39), Шотар (81), Паредес (84), Суке (86).

Удаления: Берто (17), Шотар (88).

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3 Ренн Ренн 22 40
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5 Лион Лион 21 32
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