Холанд близок к возвращению на поле

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Холанд близок к возвращению на поле

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд уже сегодня может сыграть против "Вольфсбурга" после месячной паузы.

Напомним, что 21-летний футболист восстанавливался после разрыва мышцы бедра.

Норвежец ещё не готов на 100 процентов, поэтому, скорее всего, выйдет только на замену.

Холанд сыграл в текущем сезоне 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.

"Вольфсбург" примет "Боруссию" в 17:30 по московскому времени.

Не пропустите: Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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