Холанд близок к возвращению на поле
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд уже сегодня может сыграть против "Вольфсбурга" после месячной паузы.
Напомним, что 21-летний футболист восстанавливался после разрыва мышцы бедра.
Норвежец ещё не готов на 100 процентов, поэтому, скорее всего, выйдет только на замену.
Холанд сыграл в текущем сезоне 10 матчей, забил 13 голов и сделал 4 ассиста.
"Вольфсбург" примет "Боруссию" в 17:30 по московскому времени.
Не пропустите: Холанд определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20