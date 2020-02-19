Холанд был близок к мировому рекорду по забегу на 60 метров

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продемонстрировал отличную скорость в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:1).

Как сообщает Sky Sport Italia, 19-летний игрок при контратаке своей команды пробежал 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд на такую дистанцию - 6,34 секунды.

Отметим, что рост Холанда составляет 194 сантиметра, а весит игрок 87 килограмм.

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