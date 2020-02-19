Холанд был близок к мировому рекорду по забегу на 60 метров

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

Холанд был близок к мировому рекорду по забегу на 60 метров

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продемонстрировал отличную скорость в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:1).

Как сообщает Sky Sport Italia, 19-летний игрок при контратаке своей команды пробежал 60 метров за 6,64 секунды. Мировой рекорд на такую дистанцию - 6,34 секунды.

Отметим, что рост Холанда составляет 194 сантиметра, а весит игрок 87 килограмм.

Читайте также: Холанд вошел в историю Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сантос" грозится подать в суд на "Барселону"

"Сантос" грозится подать в суд на "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 46
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 22 42
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
6 Шальке Шальке 22 36
7 Фрайбург Фрайбург 22 33
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Герта Герта 22 26
14 Кельн Кельн 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 22 22
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 17
18 Падерборн Падерборн 22 16
Полная таблица

топ-5 тегов