Холанд быстрее всех в истории забил 15 голов в Лиге Чемпионов

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Холанд быстрее всех в истории забил 15 голов в Лиге Чемпионов

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил два гола в игре Лиги Чемпионов против "Брюгге" (3:0).

Как сообщает MisterChip, 20-летний норвежец забил 16 голов в 12 матчах ЛЧ. Таким образом, он достиг отметки в 15 забитых голов быстрее всех за всю историю турнира.

Отмечается, что Руду ван Нистелрою и Роберто Сольдадо потребовалось 19 игр, чтобы забить 15 голов, Харри Кейну - 20. Криштиану Роналду отметился 15 голами в 51 игре, Лионель Месси - в 29.

В текущем сезоне на счету Холанда 17 голов и три ассиста в 13 матчах.

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