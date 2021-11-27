Холанд быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге
Фото: твиттер "Боруссии"
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметился голом в игре против "Вольфсбурга" (3:1).
Это был 50-й гол 21-летнего норвежца в рамках Бундеслиги.
Как сообщает Opta Sports, Холанд забил 50 голов за 50 игр, что является рекордным показателем в истории Бундеслиги.
Также Холанд стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Германии, который забил 50 голов - он сделал это в 21 год, 4 месяца и 6 дней.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20