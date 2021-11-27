Холанд быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге

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Холанд быстрее всех забил 50 голов в БундеслигеФото: твиттер "Боруссии"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметился голом в игре против "Вольфсбурга" (3:1).

Это был 50-й гол 21-летнего норвежца в рамках Бундеслиги.

Как сообщает Opta Sports, Холанд забил 50 голов за 50 игр, что является рекордным показателем в истории Бундеслиги.

Также Холанд стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Германии, который забил 50 голов - он сделал это в 21 год, 4 месяца и 6 дней.

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