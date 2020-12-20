Холанд - футболист года в Норвегии

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом 2020 года в Норвегии.

Как сообщает сайт федерации футбола Норвегии, 20-летний Холанд обошел в голосовании хавбека "Милана" Йенса Хеуге и Александра Серлота из "РБ Лейпциг".

В нынешнем сезоне на счету Холанда 17 забитых голов и три ассиста в 14 играх.

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