Холанд готов перейти только в два клуба

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Холанд готов перейти только в два клуба

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, когда решит сменить команду, будет выбирать между двумя клубами.

По информации ESPN, приоритет звёздного норвежца - мадридский "Реал", запасной вариант - "Манчестер Сити".

В случае поступления предложений от "Баварии" и "Челси" 20-летний футболист намерен их отклонить.

Пока неизвестно, когда ожидать трансфер Холанда - он собирался выступать за "Боруссию" до лета 2022 года, но в случае непопадания "шмелей" в Лигу Чемпионов по итогам сезона, вероятно, изменит планы.

В нынешней кампании форвард забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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