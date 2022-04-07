Холанд хочет перейти в "Реал"

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Холанд хочет перейти в "Реал"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает журналист Мирко Калемме в своем твиттере.

По сведениям источника, норвежец хочет играть за королевский клуб вместе с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. Ради перехода в "Реал" Холанд готов отклонить предложение "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда. | http://soccernews.ru
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