Холанд хочет перейти в "Реал"
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет перейти в мадридский "Реал", сообщает журналист Мирко Калемме в своем твиттере.
По сведениям источника, норвежец хочет играть за королевский клуб вместе с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. Ради перехода в "Реал" Холанд готов отклонить предложение "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18