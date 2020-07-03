Холанд и ещё три футболиста сменили игровые номера в дортмундской "Боруссии"

Четыре игрока дортмундской "Боруссии" выбрали себе другие номера, под которыми они будут выступать в следующем сезоне.

Нападающий Эрлинг Холанд решил сменить цифру "17" на классическую для центрального форварда "девятку".

Вингер Торган Азар заберёт "десятку", освободившуюся после ухода из клуба Марио Гётце.

Защитники Дан-Аксель Загаду и Матеу Морей также взяли новые номера. Француз променял 2-й на 5-й, а испанец - 22-й на 2-й.

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