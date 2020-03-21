Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд является лучшим игроком Европы по системе "гол+пас" в этом сезоне.

Как сообщает CeltsAreHere, 19-летний норвежец лидирует с 49 очками. В топ-3 также вошли форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (47) и вингер "Селтика" Одсони Эдуард (46).

Обладатель "Золотого мяча" прошлого года Лионель Месси имеет на своем счету 40 очков.

Напомним, что "Боруссия" приобрела Холанда минувшей зимой за 45 миллионов евро.

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