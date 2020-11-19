Холанд - лучший бомбардир завершившегося розыгрыша Лиги Наций

Больше всех голов в розыгрыше Лиги Наций 2020 года забил форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Игроку дортмундской "Боруссии" удалось отличиться 6 раз в 4 матчах.

На один забитый мяч меньше в активе бельгийца Ромелу Лукаку и израильтянина Эрана Захави.

Лучшие бомбардиры среди россиян - Артём Дзюба и Антон Миранчук (2).

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