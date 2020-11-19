Холанд - лучший бомбардир завершившегося розыгрыша Лиги Наций
Больше всех голов в розыгрыше Лиги Наций 2020 года забил форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд.
Игроку дортмундской "Боруссии" удалось отличиться 6 раз в 4 матчах.
На один забитый мяч меньше в активе бельгийца Ромелу Лукаку и израильтянина Эрана Захави.
Лучшие бомбардиры среди россиян - Артём Дзюба и Антон Миранчук (2).
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|М
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|6
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|15
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|6
|10
|3
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|6
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