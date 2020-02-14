Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом Бкндеслиги в январе.
Как сообщает сайт Бундеслиги, 19-летний игрок в голосовании опередил Джейдона Санчо, Ивана Перишича, Роберта Левандовски и Леона Горетцку.
В январе Холанд забил 5 голов в двух играх, при этом он не начинал матчи со стартового состава.
Всего после перехода в "Боруссию" Холанд провел 5 матчей, забил 8 голов и отдал один ассист.
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