Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе

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Холанд - лучший футболист Бундеслиги в январе

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом Бкндеслиги в январе.

Как сообщает сайт Бундеслиги, 19-летний игрок в голосовании опередил Джейдона Санчо, Ивана Перишича, Роберта Левандовски и Леона Горетцку.

В январе Холанд забил 5 голов в двух играх, при этом он не начинал матчи со стартового состава.

Всего после перехода в "Боруссию" Холанд провел 5 матчей, забил 8 голов и отдал один ассист.

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