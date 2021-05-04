Холанд - лучший игрок Бундеслиги в апреле

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии по итогам апреля, сообщается в официальном Twitter Бундеслиги.

В прошлом месяце Холанд провел пять матчей в чемпионате Германии, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Благодаря вдохновенной игре форварда "Боруссия" одержала четыре победы при одной ничьей.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 38 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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