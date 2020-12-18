Холанд - лучший игрок Бундеслиги в ноябре

Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего футболиста турнира по итогам ноября.

Этого звания удостоился нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

В прошлом месяце Холанд сыграл 3 матча в рамках Бундеслиги и забил 5 мячей.

Всего в текущем сезоне норвежский форвард отличился 17 голами и 3 ассистами в 14 играх во всех турнирах.

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