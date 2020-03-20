Холанд - лучший молодой игрок Бундеслиги в феврале

Бундеслига назвала лучшего молодого игрока турнира по итогам февраля.

Этого звания удостоился нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

В борьбе за награду норвежец опередил Кристофера Нкунку ("РБ Лейпциг") и Исмаила Якобса ("Кёльн").

В прошлом месяце Холанд сыграл 5 матчей в рамках чемпионата Германии, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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