Холанд мечтает перейти в "Барселону"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд хочет стать игроком "Барселоны", сообщает Daily Star.

По сведениям источника, футболист мечтает присоединиться к каталонскому клубу в летнее трансферное окно. Впрочем, переход может не состояться из-за финансовых проблем "Барселоны". Ранее сообщалось, что форвардом активно интересуются "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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