Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен"

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Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен"

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что думает о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем ПСЖ Неймаром и игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Сложно их сравнивать с Роналду. Однако если говорить о Месси и Неймаре - их игра невероятна.

Они лучшие игроки всех времен. Они идеальны. Приятно за ними наблюдать", - сказал Холанд в интервью Esporte Interativo.

19-летний норвежец в этом сезоне провел 7 игр, отметившись 9 голами и 1 ассистом.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Смешное заявление о Неймаре,человеку 27,а он ничего толком и не добился,с его то талантом,назвать его величайшим-оскорбить честь по настоящему великих Зидана,Бекенбауэра,Месси,Роналду,Рауля,Иниесты и других,Неймар и близко не ровня вышеперечисленным в плане игры и статистики.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Жаль, что он бежал в своё время из-за политики картонного лидера... Но сейчас, Нея нужно подписывать, даже за 300+ млн! Он каталонец до мозга и костей, не раз это доказывал! Плюс ко всему, он отлично умеет симулировать, рисовать пенки даже в центральном круге футбольного поля, в Барсе такие нужны! Visca el Barca!

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