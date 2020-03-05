Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен"
Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что думает о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем ПСЖ Неймаром и игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Сложно их сравнивать с Роналду. Однако если говорить о Месси и Неймаре - их игра невероятна.
Они лучшие игроки всех времен. Они идеальны. Приятно за ними наблюдать", - сказал Холанд в интервью Esporte Interativo.
19-летний норвежец в этом сезоне провел 7 игр, отметившись 9 голами и 1 ассистом.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
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