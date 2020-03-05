Холанд: "Месси и Неймар - лучшие футболисты всех времен"

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, что думает о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем ПСЖ Неймаром и игроком "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Сложно их сравнивать с Роналду. Однако если говорить о Месси и Неймаре - их игра невероятна.

Они лучшие игроки всех времен. Они идеальны. Приятно за ними наблюдать", - сказал Холанд в интервью Esporte Interativo.

19-летний норвежец в этом сезоне провел 7 игр, отметившись 9 голами и 1 ассистом.

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