Холанд мог перейти в "Рому" за четыре миллиона евро

Теги эрлинг холандромаборуссия дортмунд

Холанд мог перейти в "Рому" за четыре миллиона евро
Директор женской команды "Ромы" Себино Нела рассказала, что мужской клуб римлян два года назад мог купить норвежского нападающего Эрлинга Холанда за четыре миллиона евро.

"У "Ромы" была возможность купить Холанда за четыре миллиона евро два года назад. Но тогда клуб отказался, поэтому он перешел в "Ред Булл Зальцбург", - приводит слова Нелы Football Italia.

В зимнее трансферное окно 19-летний Холанд перешел в дортмундскую "Боруссию" за 45 миллионов евро. В составе немецкого клуб он забил 11 голов в 8 играх.

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