Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Будущее нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остаётся неопределённым, сообщает 90min.

По информации источника, норвежец собирался присоединиться к "Реалу", однако мадридский клуб ближайшим летом не сможет его купить.

Президент "сливочных" Флорентино Перес уже связывался со звёздным форвардом и просил его не менять команду в межсезонье-2022.

Если Холанд согласится остаться в "Боруссии" еще на сезон, то в 2023 году "Реал" вернётся к переговорам о его трансфере.

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