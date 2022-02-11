Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"

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Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Будущее нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда остаётся неопределённым, сообщает 90min.

По информации источника, норвежец собирался присоединиться к "Реалу", однако мадридский клуб ближайшим летом не сможет его купить.

Президент "сливочных" Флорентино Перес уже связывался со звёздным форвардом и просил его не менять команду в межсезонье-2022.

Если Холанд согласится остаться в "Боруссии" еще на сезон, то в 2023 году "Реал" вернётся к переговорам о его трансфере.

Не пропустите: ПСЖ определился с условием для покупки Холанда. | http://soccernews.ru
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