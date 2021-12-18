Холанд может перейти в "Реал" зимой

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Холанд может перейти в "Реал" зимой

Фото твиттер BVB Buzz

Будущее нападающего Эрлинга Холанда в дортмундской "Боруссии" находится под вопросом.

После вылета "шмелей" из Лиги Чемпионов появляется всё больше слухов о возможном уходе 21-летнего футболиста из немецкого клуба.

По информации AS, за ситуацией вокруг звёздного норвежца следит "Реал". Мадридский клуб не исключает трансфер форварда уже в январе.

Холанд сыграл за "Боруссию" 78 матчей, забил 76 голов и сделал 27 ассистов. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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