Холанд может перейти в "Реал" зимой
Фото твиттер BVB Buzz
Будущее нападающего Эрлинга Холанда в дортмундской "Боруссии" находится под вопросом.
После вылета "шмелей" из Лиги Чемпионов появляется всё больше слухов о возможном уходе 21-летнего футболиста из немецкого клуба.
По информации AS, за ситуацией вокруг звёздного норвежца следит "Реал". Мадридский клуб не исключает трансфер форварда уже в январе.
Холанд сыграл за "Боруссию" 78 матчей, забил 76 голов и сделал 27 ассистов. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" заинтересован в двух хорватских талантах. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Гранеро: "Модрич играет на уровне стратосферы"
-
"Интер" повторил клубный рекорд
-
Холанд может перейти в "Реал" зимой
-
Жена Глушакова выложила фото и видео в купальнике
-
"Наполи" нашёл замену Маноласу в "Тоттенхэме"
-
2
"Барселона" включила шесть футболистов в "список неприкасаемых"
-
Агент Ваноли не ответил на вопрос о неустойке в контракте итальянца со "Спартаком"
-
"Бавария" выдала лучший первый круг в Бундеслиге за последние шесть лет
-
Рамос готов сыграть второй матч за ПСЖ
-
"Барселона" задумалась о возвращении Бартры
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Атлетико Минейро"
-
Два испанских клуба претендуют на Диего Косту
-
Клубы РПЛ поспорят за игрока сборной Армении Бичахчяна
-
"Барселона" определилась с будущим тер Штегена
-
Стал известен результат повторного теста Гвардиолы на коронавирус
-
Нагельсманн подвёл итоги первой части сезона для "Баварии"
-
В "Нижнем Новгороде" отреагировали на слухи об интересе к Жиркову
-
Шевченко установил антирекорд "Дженоа"
-
Конте объяснил, зачем использовал манекенов на тренировке "Тоттенхэма"
-
3
Левандовски повторил рекордный показатель Роналду по голам за календарный год
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20