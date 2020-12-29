Холанд может сыграть с "Вольфсбургом"

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Холанд может сыграть с "Вольфсбургом"Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк поделился информацией о сроках появления в составе нападающего Эрлинга Холанда. Игрок восстанавливался после мышечной травмы, которую он получил 2 декабря перед матчем с "Лацио" в Лиге Чемпионов.

"Реабилитация прошла довольно хорошо. Допускаю, что форвард сможет выйти на поле в матче с "Вольфсбургом", – приводит слова Цорка Bild

Напомним, что в сезоне 2020/2021 в Бундеслиг Холанд забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Встреча "Боруссией" и "Вольфсбургом" запланирована на 3 января 2021 года.

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