Холанд может сыграть с "Вольфсбургом"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк поделился информацией о сроках появления в составе нападающего Эрлинга Холанда. Игрок восстанавливался после мышечной травмы, которую он получил 2 декабря перед матчем с "Лацио" в Лиге Чемпионов.

"Реабилитация прошла довольно хорошо. Допускаю, что форвард сможет выйти на поле в матче с "Вольфсбургом", – приводит слова Цорка Bild

Напомним, что в сезоне 2020/2021 в Бундеслиг Холанд забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.