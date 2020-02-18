Холанд на тренировке сделал разворот в стиле празднования гола Роналду

Теги эрлинг холандкриштиану роналдуборуссия дортмунд

Холанд на тренировке сделал разворот в стиле празднования гола Роналду

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд на тренировке повторил движение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siuuuuuu... @erling.haaland @sntvstory

Публикация от 433 (@433)

Во время пробежки на тренировке немецкого клуба 19-летний футболист сделал разворот в стиле празднования гола Роналду.

Отметим, что в первых шести матчах "Боруссии" Холанд забил уже 9 голов.

Сегодня, 18 февраля, "Боруссия" сыграет с ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Начало - в 23:00 (мск). 

А еще: Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 46
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 22 42
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
6 Шальке Шальке 22 36
7 Фрайбург Фрайбург 22 33
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Герта Герта 22 26
14 Кельн Кельн 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 22 22
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 17
18 Падерборн Падерборн 22 16
Полная таблица

топ-5 тегов