Холанд на тренировке сделал разворот в стиле празднования гола Роналду

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд на тренировке повторил движение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Во время пробежки на тренировке немецкого клуба 19-летний футболист сделал разворот в стиле празднования гола Роналду.

Отметим, что в первых шести матчах "Боруссии" Холанд забил уже 9 голов.

Сегодня, 18 февраля, "Боруссия" сыграет с ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Начало - в 23:00 (мск).

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