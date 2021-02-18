Холанд находится в шаге от рекорда Мбаппе в ЛЧ

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Холанд находится в шаге от рекорда Мбаппе в ЛЧ

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд близок к ещё одному рекорду Лиги Чемпионов.

Норвежец благодаря дублю в ворота "Севильи" (3:2) вышел на второе место по числу голов в самом престижном еврокубке до 21-летия.

Холанд уже наколотил 18 мячей в ЛЧ, и 21 год ему исполнится только 21 июля.

До рекорда форварда ПСЖ Килиана Мбаппе (19) осталось всего одно взятие ворот, пишет официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: Холанд побил рекорд Макая в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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