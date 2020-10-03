Холанд назвал 7 форвардов, которые лучше него

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметил семерых коллег по позиции, которые, по мнению норвежца, лучше него прямо сейчас.

Список 20-летнего футболиста состоит из следующих центральных форвардов: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Тимо Вернер ("Челси") и Роберт Левандовски ("Бавария").

В этом сезоне Холанд забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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