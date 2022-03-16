Холанд назвал "Реалу" условие для перехода
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поставил важное условие перед мадридским "Реалом", сообщает Cadena SER.
По сведениям источника, футболист согласится на переход, если королевский клуб повторит предложение "Манчестер Сити". Ранее стало известно, что "горожане" готовы платить форварду более 500 тысяч фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18