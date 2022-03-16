Холанд назвал "Реалу" условие для перехода

Теги реал мадридманчестер ситиборуссия дортмундэрлинг холанд

Холанд назвал "Реалу" условие для перехода

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поставил важное условие перед мадридским "Реалом", сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, футболист согласится на переход, если королевский клуб повторит предложение "Манчестер Сити". Ранее стало известно, что "горожане" готовы платить форварду более 500 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 21 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном трансфере Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание оставшихся туров РПЛ

Расписание оставшихся туров РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов