Холанд назвал трёх фаворитов Лиги Чемпионов

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Думаю, либо "Манчестер Сити", либо ПСЖ, либо "Реал", - цитирует норвежца Sky Sports.

Напомним, что ПСЖ и "Реал" сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ. Соперником "Сити" в первом раунде плей-офф турнира станет лиссабонский "Спортинг".

Стоит отметить, что "Боруссия" с Холандом уже вылетела из главного еврокубка, не сумев преодолеть групповой этап.

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