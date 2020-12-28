Холанд назвал трех лучших центральных защитников в мире

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, кого он считает лучшими центральными защитниками в мире.

"По моему мнению, лучшими центральными защитниками в мире являются Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Они очень сильны физически и при этом обладают высоким игровым интеллектом", - цитирует Холанда Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 15 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 29-летний Кулибали принял участие в 18 поединках. 29-летний ван Дейк забил один гол в восьми матчах и в настоящее время восстанавливается после травмы.

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