Холанд назвал трех лучших центральных защитников в мире

Теги эрлинг холандвирджил ван дейксерхио рамоскалиду кулибали

Холанд назвал трех лучших центральных защитников в мире

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, кого он считает лучшими центральными защитниками в мире.

"По моему мнению, лучшими центральными защитниками в мире являются Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк и Калиду Кулибали. Они очень сильны физически и при этом обладают высоким игровым интеллектом", - цитирует Холанда Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 15 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 29-летний Кулибали принял участие в 18 поединках. 29-летний ван Дейк забил один гол в восьми матчах и в настоящее время восстанавливается после травмы.

Не пропустите: "Челси" включился в борьбу за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов