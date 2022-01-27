Холанд назвал тройку лучших футболистов 2021 года

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Холанд назвал тройку лучших футболистов 2021 года

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд рассказал, каких игроков считает лучшими в мире по итогам 2021 года.

"Это хороший вопрос. Думаю, на первое место нужно поставить Левандовски. Прекрасно играет Бензема, но не менее великолепен Месси. Поэтому Карим и Лео разделят вторую и третью строчку", - приводит слова норвежца Sky Sports.

Напомним, что в прошлом году Месси выиграл "Золотой мяч", а награду The Best от ФИФА получил Левандовски. Бензема в обоих голосованиях финишировал четвёртым. 

Не пропустите: "Барселона" ищет деньги на трансфер Холанда. | http://soccernews.ru
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