Холанд назвал защитника, против которого ненавидит играть

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Холанд назвал защитника, против которого ненавидит играть

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд заявил, что больше всего не любит играть против защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

В этом сезоне игроки дважды встречались на поле, когда еще 19-летний норвежец выступал за "Зальцбург". В обеих играх "Ливерпуль" победил.

"Против защитника какого типа я ненавижу играть? Против ван Дейка. Он очень хорош.

Он мощный, быстрый, у него есть все качества. Невероятный футболист", - цитирует Холанда France Football.

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